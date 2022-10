сегодня



TODD KERNS, STEF BURNS & WILL HUNT в HEROES AND MONSTERS



Frontiers Music Srl опубликовали официальное видео с текстом на песню "Locked & Loaded" группы HEROES AND MONSTERS, в состав которой входят басист/вокалист Todd Kerns, гитарист Stef Burns и барабанщик Will Hunt. Этот трек будет включён в дебютную работу, выходящую в начале 2023 года.







+0 -0



просмотров: 95