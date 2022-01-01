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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
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Heroes And Monsters

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Новое видео HEROES AND MONSTERS



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'Let's Ride It", новое видео группы HEROES & MONSTERS, , в состав которой входят басист/вокалист Todd Kerns, гитарист Stef Burns и барабанщик Will Hunt, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heroes And Monsters, выходящего 20 января на Frontiers Music Srl:

"Locked And Loaded"
"Raw Power"
"Let's Ride It"
"Angels Never Sleep"
"I Knew You Were The Devil"
"Break Me (I'm Yours)"
"Blame"
"Don't Tell Me I'm Wrong"
"Set Me Free"
"And You'll Remain"

HEROES AND MONSTERS Feat. TODD KERNS, STEF BURNS & WILL HUNT Release "Let's Ride It" Music Video




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