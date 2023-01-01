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Heroes And Monsters

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Видео с текстом от HEROES AND MONSTERS



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"Break Me (I’m Yours)", новое видео с текстом от группы HEROES & MONSTERS, в состав которой входят басист/вокалист Todd Kerns, гитарист Stef Burns и барабанщик Will Hunt, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heroes And Monsters", выпущенного 20 января на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Locked And Loaded"
"Raw Power"
"Let's Ride It"
"Angels Never Sleep"
"I Knew You Were The Devil"
"Break Me (I'm Yours)"
"Blame"
"Don't Tell Me I'm Wrong"
"Set Me Free"
"And You'll Remain"




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