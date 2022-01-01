Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 15
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 9
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
*ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA 8
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 15
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
[= ||| все новости группы



*

Heroes And Monsters

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео HEROES AND MONSTERS



zoom
"Raw Power", новое видео группы HEROES & MONSTERS, , в состав которой входят басист/вокалист Todd Kerns, гитарист Stef Burns и барабанщик Will Hunt, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heroes And Monsters, выходящего 20 января на Frontiers Music Srl:

"Locked And Loaded"
"Raw Power"
"Let's Ride It"
"Angels Never Sleep"
"I Knew You Were The Devil"
"Break Me (I'm Yours)"
"Blame"
"Don't Tell Me I'm Wrong"
"Set Me Free"
"And You'll Remain"

HEROES AND MONSTERS Feat. TODD KERNS, STEF BURNS & WILL HUNT Release "Raw Power" Music Video; Debut Album Details Revealed




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 248

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом