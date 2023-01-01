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Heroes And Monsters

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Новое видео HEROES AND MONSTERS



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"Angels Never Sleep", новое видео группы HEROES AND MONSTERS, в состав которой входят басист/вокалист Todd Kerns, гитарист Stef Burns и барабанщик Will Hunt, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heroes And Monsters", выпущенного 20 января на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Locked And Loaded"
"Raw Power"
"Let's Ride It"
"Angels Never Sleep"
"I Knew You Were The Devil"
"Break Me (I'm Yours)"
"Blame"
"Don't Tell Me I'm Wrong"
"Set Me Free"
"And You'll Remain"

HEROES AND MONSTERS Feat. TODD KERNS, STEF BURNS & WILL HUNT Release New Single And Video




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