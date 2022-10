сегодня



Новое видео SPIRITWORLD



“Relic Of Damnation”, новое видео группы SPIRITWORLD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "DeathWestern", выходящего на Century Media 25 ноября в следующих вариантах:



-Ltd. CD Edition

-Black LP (w/ LP-Booklet & Poster)

Available at all outlets

-Red LP (w/ LP-Booklet & Poster) - 300 only

Available at Century Media EU Store

-Yellow LP (w/ LP-Booklet & Poster) - 300 only

Available via SpiritWorld (band exclusive)

-Transparent tan color LP (w/ LP-Booklet & Poster) - 500 only

Available at all outlets

-Transparent orange crush LP (w/ LP-Booklet & Poster) - 300 only

Available at Century Media US Store



Трек-лист:



01 “Mojave Bloodlust”

02 “Deathwestern”

03 “Relic Of Damnation”

04 “Purafied In Violence”

05 “U L C E R”

06 “Committee Of Buzzards”

07 “The Heretic Butcher”

08 “Moonlit Torture”

09 “Crucified Heathen Scum”

10 “Lujuria Satánica”

11 “1000 D E A T H S”







+0 -0



просмотров: 149