Новое видео SPIRITWORLD



"Abilene Grime", новое видео группы SPIRITWORLD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Helldorado, выходящего 21 марта на Century Media:



“Abilene Grime”

“No Vacancy In Heaven”

“Western Stars & The Apocalypse”

“Bird Song Of Death”

“Prayer Lips”

“Waiting On The Reaper”

“Oblivion”

“Cleansing”

“Stigmata Scars”

“ANNIHILISM”











