3 ноя 2022



Новое видео AUGUST BURNS RED



"Ancestry", новое видео группы AUGUST BURNS RED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Death Below, выходящего 24 марта на SharpTone Records:



"Premonition"

"The Cleansing"

"Ancestry" (Feat. Jesse Leach)

"Tightrope" (Feat. Jason Richardson)

"Fool's Gold in the Bear Trap"

"Backfire"

"Revival"

"Sevink"

"Dark Divide"

"Deadbolt"

"The Abyss" (Feat. JT Cavey)

"Reckoning" (Feat. Spencer Chamberlain)







