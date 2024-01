сегодня



AUGUST BURNS RED готовят юбилейный релиз



AUGUST BURNS RED третьего февраля отметят 20-летие творческой деятельности трансляцией выступления в Stage AE, Pittsburgh, которое было профессионально снято и смонтировано специально для этого случая — детали стрима можно найти на официальном сайте. Кроме того, коллектив готовит специальный винил 20 Year Tour Live, в которой войдут треки, записанные в рамках юбилейного тура:



Side A

"Intro"

"Fault Line" (Tempe, AZ)

"Truth of a Liar" (Toronto, ON)

"Marianas Trench" (Nashville, TN)

"Empire" (Denver, CO)

"Martyr" (Dallas, TX)





Side B

"Ancestry" (Atlanta, GA)

"Eleventh Hour" (Quebec City, QC)

"Carpe Diem" (Philadelphia, PA)

"Invisible Enemy" (Worcester, MA)

"Meddler" (Anaheim, CA)





Side C

"Your Little Suburbia Is in Ruins" (Salt Lake City, UT)

"Backfire" (Detroit, MI)

"Laniakea" (St. Louis, MO)

"Provision" (Portland, OR)

"Ghosts" (New York, NY)





Side D

"Meridian" (Cleveland, OH)

"Back Burner" (Richmond, VA)

"Spirit Breaker" (Seattle, WA)

"Composure" (Charlotte, NC)

"White Washed" (Montreal, QC)







