сегодня



AUGUST BURNS RED записали кавер-версию хита MARIAH CAREY



AUGUST BURNS RED в этом году решили отметить Рождество, записав кавер-версию хита MARIAH CAREY "All I Want For Christmas Is You".



«В этом году наш выбор пал на легендарный трек Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You". Эта запись была одной из самых весёлых для нас по записи праздничных треков, и я очень горжусь тем, какой она получилась», — говорит JB Brubaker.















