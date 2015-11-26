AUGUST BURNS RED записали кавер-версию хита MARIAH CAREY
AUGUST BURNS RED в этом году решили отметить Рождество, записав кавер-версию хита MARIAH CAREY "All I Want For Christmas Is You".
«В этом году наш выбор пал на легендарный трек Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You". Эта запись была одной из самых весёлых для нас по записи праздничных треков, и я очень горжусь тем, какой она получилась», — говорит JB Brubaker.
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