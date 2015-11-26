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August Burns Red

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19 ноя 2020 : 		 AUGUST BURNS RED записали кавер-версию хита MARIAH CAREY

19 окт 2020 : 		 AUGUST BURNS RED целиком исполнят "Thrill Seeker"

21 апр 2020 : 		 Гитарист AUGUST BURNS RED: «Берегите себя и оставайтесь дома»

27 мар 2020 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

27 фев 2020 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

7 фев 2020 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

11 янв 2019 : 		 Обучающее видео от AUGUST BURNS RED

9 ноя 2018 : 		 AUGUST BURNS RED выпустили новый ЕР

1 ноя 2018 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

10 май 2018 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

1 дек 2017 : 		 Рождественский кавер от AUGUST BURNS RED

19 сен 2017 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

18 сен 2017 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

28 июл 2017 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

19 окт 2016 : 		 AUGUST BURNS RED отметят юбилей

14 окт 2015 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

14 авг 2015 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от AUGUST BURNS RED

11 дек 2013 : 		 Рождественский трек от AUGUST BURNS RED

14 ноя 2013 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

2 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD AUGUST BURNS RED

4 сен 2013 : 		 AUGUST BURNS RED планируют выпуск DVD

9 июл 2013 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

3 июл 2013 : 		 Новый альбом AUGUST BURNS RED попал в Top 10

25 июн 2013 : 		 Видео с текстом от AUGUST BURNS RED

19 июн 2013 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED
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|||| сегодня

AUGUST BURNS RED записали кавер-версию хита MARIAH CAREY



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AUGUST BURNS RED в этом году решили отметить Рождество, записав кавер-версию хита MARIAH CAREY "All I Want For Christmas Is You".

«В этом году наш выбор пал на легендарный трек Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You". Эта запись была одной из самых весёлых для нас по записи праздничных треков, и я очень горжусь тем, какой она получилась», — говорит JB Brubaker.

AUGUST BURNS RED Covers MARIAH CAREY






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