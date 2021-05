сегодня



Фрагмент нового релиза AUGUST BURNS RED



AUGUST BURNS RED в цифровом варианте, а также на CD и виниле по случаю десятилетнего юбилея альбома "Leveler" выпустят перезаписанный вариант с участием специальных гостей, новыми соло-партиями, альтернативными тейками и прочим. За сведение и мастеринг отвечали Carson Slovak и Grant McFarland из Atrium Audio, за версию для винила — Will Putney.



Трек-лист:



"X"

"Empire"

"Internal Cannon" (feat. Matthew K. Heafy)

"Divisions"

"Cutting the Ties"

"Pangaea" (feat. Misha "Bulb" Mansoor)

"Carpe Diem"

"40 Nights"

"Salt & Light"

"Poor Millionaire" (feat. Ryan Kirby)

"1/16/2011"

"Boys of Fall"

"Leveler"



Композиция "Pangaea" (feat. Misha "Bulb" Mansoor), доступна для прослушивания ниже.







