AUGUST BURNS RED выпустят ЕР

AUGUST BURNS RED сообщили о том, что 16 апреля на Fearless Records состоится выпуск нового ЕР "Guardians Sessions", в который войдут би-сайды, переосмысленные композиции и несколько кавер-версий, что были записаны в ходе работы над пластинкой "Guardians".
По этому случаю группа представляет трек "Icarus", партии чистого вокала в котором исполнил басист Dustin Davidson.
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