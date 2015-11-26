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AUGUST BURNS RED выпустят ЕР



AUGUST BURNS RED сообщили о том, что 16 апреля на Fearless Records состоится выпуск нового ЕР "Guardians Sessions", в который войдут би-сайды, переосмысленные композиции и несколько кавер-версий, что были записаны в ходе работы над пластинкой "Guardians".



По этому случаю группа представляет трек "Icarus", партии чистого вокала в котором исполнил басист Dustin Davidson.







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