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August Burns Red

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25 мар 2021 : 		 AUGUST BURNS RED выпустят ЕР

11 мар 2021 : 		 Тема «Мира Дикого Запада» от AUGUST BURNS RED

10 фев 2021 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

20 янв 2021 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

17 дек 2020 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от AUGUST BURNS RED

19 ноя 2020 : 		 AUGUST BURNS RED записали кавер-версию хита MARIAH CAREY

19 окт 2020 : 		 AUGUST BURNS RED целиком исполнят "Thrill Seeker"

21 апр 2020 : 		 Гитарист AUGUST BURNS RED: «Берегите себя и оставайтесь дома»

27 мар 2020 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

27 фев 2020 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

7 фев 2020 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

11 янв 2019 : 		 Обучающее видео от AUGUST BURNS RED

9 ноя 2018 : 		 AUGUST BURNS RED выпустили новый ЕР

1 ноя 2018 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

10 май 2018 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

1 дек 2017 : 		 Рождественский кавер от AUGUST BURNS RED

19 сен 2017 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

18 сен 2017 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

28 июл 2017 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

19 окт 2016 : 		 AUGUST BURNS RED отметят юбилей

14 окт 2015 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

14 авг 2015 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от AUGUST BURNS RED

11 дек 2013 : 		 Рождественский трек от AUGUST BURNS RED

14 ноя 2013 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

2 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD AUGUST BURNS RED
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|||| сегодня

AUGUST BURNS RED выпустят ЕР



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AUGUST BURNS RED сообщили о том, что 16 апреля на Fearless Records состоится выпуск нового ЕР "Guardians Sessions", в который войдут би-сайды, переосмысленные композиции и несколько кавер-версий, что были записаны в ходе работы над пластинкой "Guardians".

По этому случаю группа представляет трек "Icarus", партии чистого вокала в котором исполнил басист Dustin Davidson.

AUGUST BURNS RED Announces





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