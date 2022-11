сегодня



Новый альбом TWILIGHT FORCE выйдет зимой



TWILIGHT FORCE выпустят новую работу, получившую название "At The Heart Of Wintervale", 20 января на Nuclear Blast.



«После того, что нам показалось вечностью, мы наконец-то можем с гордостью раскрыть детали нашего четвёртого опуса: "At The Heart Of Wintervale", который выйдет в свет 20 января. Пока гномьи кузницы заняты сборкой физических воплощений альбома, мы можем использовать некоторое время, чтобы подтянуть старые заклинания, отполировать пыльные кинжалы и заново размешать мутные зелья, ведь этот славный поход настигнет нас раньше, чем мы о нём узнаем, и к этому мы должны быть готовы! Захватывающая и впечатляющая обложка вновь создана блестящим художником Kerem'ом Beyit'ом. На ней представлена история, рассказанная в заглавном треке альбома, в которой злое проклятие разрушено, и древний дракон может наконец снова свободно и беспрепятственно бродить по просторам королевства!»



Трек-лист:



"Twilight Force"

"At The Heart Of Wintervale"

"Dragonborn"

"Highlands Of The Elder Dragon"

"Skyknights Of Aldaria"

"A Familiar Memory"

"Sunlight Knight"

"The Last Crystal Bearer"







