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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 31
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Twilight Force

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7 ноя 2022 : 		 Новый альбом TWILIGHT FORCE выйдет зимой

16 авг 2019 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

21 июл 2019 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

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9 июн 2018 : 		 ALESSANDRO CONTI в TWILIGHT FORCE

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2 окт 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

20 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

14 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

10 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

6 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

1 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

28 авг 2016 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

6 авг 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

31 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

25 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

9 июл 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

6 июл 2016 : 		 Вокалисты SABATON и RHAPSODY OF FIRE на новом альбоме TWILIGHT FORCE

25 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

9 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TWILIGHT FORCE

12 фев 2016 : 		 TWILIGHT FORCE на NUCLEAR BLAST

9 май 2015 : 		 Вокалист SABATON в новом видео TWILIGHT FORCE
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Новый альбом TWILIGHT FORCE выйдет зимой



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TWILIGHT FORCE выпустят новую работу, получившую название "At The Heart Of Wintervale", 20 января на Nuclear Blast.

«После того, что нам показалось вечностью, мы наконец-то можем с гордостью раскрыть детали нашего четвёртого опуса: "At The Heart Of Wintervale", который выйдет в свет 20 января. Пока гномьи кузницы заняты сборкой физических воплощений альбома, мы можем использовать некоторое время, чтобы подтянуть старые заклинания, отполировать пыльные кинжалы и заново размешать мутные зелья, ведь этот славный поход настигнет нас раньше, чем мы о нём узнаем, и к этому мы должны быть готовы! Захватывающая и впечатляющая обложка вновь создана блестящим художником Kerem'ом Beyit'ом. На ней представлена история, рассказанная в заглавном треке альбома, в которой злое проклятие разрушено, и древний дракон может наконец снова свободно и беспрепятственно бродить по просторам королевства!»

Трек-лист:

"Twilight Force"
"At The Heart Of Wintervale"
"Dragonborn"
"Highlands Of The Elder Dragon"
"Skyknights Of Aldaria"
"A Familiar Memory"
"Sunlight Knight"
"The Last Crystal Bearer"

TWILIGHT FORCE - At The Heart Of Wintervale Album To Arrive In January




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