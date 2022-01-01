Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 14
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 14
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 13
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 10
*ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошиб... 9
*Новая песня AMORPHIS 9
*DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER? 9
*Новое видео OBITUARY 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 14
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 14
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 13
[= ||| все новости группы



*

Twilight Force

*



11 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

7 ноя 2022 : 		 Новый альбом TWILIGHT FORCE выйдет зимой

16 авг 2019 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

21 июл 2019 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

9 июн 2019 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

9 июн 2018 : 		 ALESSANDRO CONTI в TWILIGHT FORCE

16 окт 2016 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

2 окт 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

20 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

14 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

10 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

6 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

1 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

28 авг 2016 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

6 авг 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

31 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

25 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

9 июл 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

6 июл 2016 : 		 Вокалисты SABATON и RHAPSODY OF FIRE на новом альбоме TWILIGHT FORCE

25 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

9 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TWILIGHT FORCE

12 фев 2016 : 		 TWILIGHT FORCE на NUCLEAR BLAST

9 май 2015 : 		 Вокалист SABATON в новом видео TWILIGHT FORCE
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от TWILIGHT FORCE



zoom
TWILIGHT FORCE выпустят новую работу, получившую название "At The Heart Of Wintervale", 20 января на Nuclear Blast.

«После того, что нам показалось вечностью, мы наконец-то можем с гордостью раскрыть детали нашего четвёртого опуса: "At The Heart Of Wintervale", который выйдет в свет 20 января. Пока гномьи кузницы заняты сборкой физических воплощений альбома, мы можем использовать некоторое время, чтобы подтянуть старые заклинания, отполировать пыльные кинжалы и заново размешать мутные зелья, ведь этот славный поход настигнет нас раньше, чем мы о нём узнаем, и к этому мы должны быть готовы! Захватывающая и впечатляющая обложка вновь создана блестящим художником Kerem'ом Beyit'ом. На ней представлена история, рассказанная в заглавном треке альбома, в которой злое проклятие разрушено, и древний дракон может наконец снова свободно и беспрепятственно бродить по просторам королевства!»

Трек-лист:

"Twilight Force"
"At The Heart Of Wintervale"
"Dragonborn"
"Highlands Of The Elder Dragon"
"Skyknights Of Aldaria"
"A Familiar Memory"
"Sunlight Knight"
"The Last Crystal Bearer"

Видео с текстом к "Twilight Force" доступно ниже.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 151

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом