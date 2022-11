сегодня



Видео с текстом от TWILIGHT FORCE



TWILIGHT FORCE выпустят новую работу, получившую название "At The Heart Of Wintervale", 20 января на Nuclear Blast.



«После того, что нам показалось вечностью, мы наконец-то можем с гордостью раскрыть детали нашего четвёртого опуса: "At The Heart Of Wintervale", который выйдет в свет 20 января. Пока гномьи кузницы заняты сборкой физических воплощений альбома, мы можем использовать некоторое время, чтобы подтянуть старые заклинания, отполировать пыльные кинжалы и заново размешать мутные зелья, ведь этот славный поход настигнет нас раньше, чем мы о нём узнаем, и к этому мы должны быть готовы! Захватывающая и впечатляющая обложка вновь создана блестящим художником Kerem'ом Beyit'ом. На ней представлена история, рассказанная в заглавном треке альбома, в которой злое проклятие разрушено, и древний дракон может наконец снова свободно и беспрепятственно бродить по просторам королевства!»



Трек-лист:



"Twilight Force"

"At The Heart Of Wintervale"

"Dragonborn"

"Highlands Of The Elder Dragon"

"Skyknights Of Aldaria"

"A Familiar Memory"

"Sunlight Knight"

"The Last Crystal Bearer"



Видео с текстом к "Twilight Force" доступно ниже. http://www.twilightforce.com/







