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Видео с текстом от TWILIGHT FORCE
TWILIGHT FORCE выпустят новую работу, получившую название "At The Heart Of Wintervale", 20 января на Nuclear Blast.
«После того, что нам показалось вечностью, мы наконец-то можем с гордостью раскрыть детали нашего четвёртого опуса: "At The Heart Of Wintervale", который выйдет в свет 20 января. Пока гномьи кузницы заняты сборкой физических воплощений альбома, мы можем использовать некоторое время, чтобы подтянуть старые заклинания, отполировать пыльные кинжалы и заново размешать мутные зелья, ведь этот славный поход настигнет нас раньше, чем мы о нём узнаем, и к этому мы должны быть готовы! Захватывающая и впечатляющая обложка вновь создана блестящим художником Kerem'ом Beyit'ом. На ней представлена история, рассказанная в заглавном треке альбома, в которой злое проклятие разрушено, и древний дракон может наконец снова свободно и беспрепятственно бродить по просторам королевства!»
Трек-лист:
"Twilight Force"
"At The Heart Of Wintervale"
"Dragonborn"
"Highlands Of The Elder Dragon"
"Skyknights Of Aldaria"
"A Familiar Memory"
"Sunlight Knight"
"The Last Crystal Bearer"
Видео с текстом к "Twilight Force" доступно ниже.
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