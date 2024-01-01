Новое видео TWILIGHT FORCE

Рыцари, подмастерья, аколиты! Радуйтесь!!! Книга Времени заговорила, и пророчества были истолкованы заново. Мы счастливы, горды и рады наконец-то представить вам новых Носителей Кристалла и всевидящего провидца, который их породил.
Эти отважные искатели приключений были выбраны судьбой, чтобы присоединиться к Сумеречной силе и принести процветание Королевствам. Пожалуйста, окажите им теплый и волшебный прием, и да пребудет с ними всегда мощь Древней Силы!»
Обновленная версия Battle of Arcane Might”, оригинал которой вошел в альбом Heroes Of Mighty Magic 2016 году, доступна ниже.
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