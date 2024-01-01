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Новое видео TWILIGHT FORCE



Рыцари, подмастерья, аколиты! Радуйтесь!!! Книга Времени заговорила, и пророчества были истолкованы заново. Мы счастливы, горды и рады наконец-то представить вам новых Носителей Кристалла и всевидящего провидца, который их породил.



Galyn - High Elf Noble (Galen Stapley, guitars)

Bramley Underhall - Halfling Herbalist (Bradley Hall, guitars)

Xandor - Dwarven Lorewarden Knight (Alex Miles, bass guitar)

Krysthara - Faun Seer (Kristin Starkey, choirs & vocals)



Эти отважные искатели приключений были выбраны судьбой, чтобы присоединиться к Сумеречной силе и принести процветание Королевствам. Пожалуйста, окажите им теплый и волшебный прием, и да пребудет с ними всегда мощь Древней Силы!»



Обновленная версия Battle of Arcane Might”, оригинал которой вошел в альбом Heroes Of Mighty Magic 2016 году, доступна ниже.











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