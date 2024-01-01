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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 53
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
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Twilight Force

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7 сен 2024 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

20 фев 2023 : 		 Оркестровая версия от TWILIGHT FORCE

20 янв 2023 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

9 дек 2022 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

11 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

7 ноя 2022 : 		 Новый альбом TWILIGHT FORCE выйдет зимой

16 авг 2019 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

21 июл 2019 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

9 июн 2019 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

9 июн 2018 : 		 ALESSANDRO CONTI в TWILIGHT FORCE

16 окт 2016 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

2 окт 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

20 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

14 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

10 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

6 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

1 сен 2016 : 		 Персонаж-видео от TWILIGHT FORCE

28 авг 2016 : 		 Новое видео TWILIGHT FORCE

6 авг 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

31 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

25 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

9 июл 2016 : 		 Видео с текстом от TWILIGHT FORCE

6 июл 2016 : 		 Вокалисты SABATON и RHAPSODY OF FIRE на новом альбоме TWILIGHT FORCE

25 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома TWILIGHT FORCE

9 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TWILIGHT FORCE

12 фев 2016 : 		 TWILIGHT FORCE на NUCLEAR BLAST
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Новое видео TWILIGHT FORCE



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Рыцари, подмастерья, аколиты! Радуйтесь!!! Книга Времени заговорила, и пророчества были истолкованы заново. Мы счастливы, горды и рады наконец-то представить вам новых Носителей Кристалла и всевидящего провидца, который их породил.

Galyn - High Elf Noble (Galen Stapley, guitars) 
Bramley Underhall - Halfling Herbalist (Bradley Hall, guitars) 
Xandor - Dwarven Lorewarden Knight (Alex Miles, bass guitar) 
Krysthara - Faun Seer (Kristin Starkey, choirs & vocals) 

Эти отважные искатели приключений были выбраны судьбой, чтобы присоединиться к Сумеречной силе и принести процветание Королевствам. Пожалуйста, окажите им теплый и волшебный прием, и да пребудет с ними всегда мощь Древней Силы!»

Обновленная версия Battle of Arcane Might”, оригинал которой вошел в альбом Heroes Of Mighty Magic 2016 году, доступна ниже.

TWILIGHT FORCE Unveils New Lineup; Rerecorded Track вЂњBattle Of Arcane MightвЂќ




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