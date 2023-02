20 фев 2023



Оркестровая версия от TWILIGHT FORCE



“Skyknights Of Aldaria (Orchestral Version)”, новая композиция группы TWILIGHT FORCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома At the Heart Of Wintervale:



"Twilight Force"

"At The Heart Of Wintervale"

"Dragonborn"

"Highlands Of The Elder Dragon"

"Skyknights Of Aldaria"

"A Familiar Memory"

"Sunlight Knight"

"The Last Crystal Bearer"

"The Sapphire Dragon Of Arcane Might Is Back Again"

"Skyknights Of Aldaria" (orchestral version)

"The Last Crystal Bearer" (orchestral version)







