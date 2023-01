сегодня



Новое видео TWILIGHT FORCE



"At The Heart Of Wintervale", новое видео TWILIGHT FORCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "At The Heart Of Wintervale", выход которого намечен на 20 января:



Трек-лист:



"Twilight Force"

"At The Heart Of Wintervale"

"Dragonborn"

"Highlands Of The Elder Dragon"

"Skyknights Of Aldaria"

"A Familiar Memory"

"Sunlight Knight"

"The Last Crystal Bearer"







