20 ноя 2022



Винил от MASTERPLAN



MASTERPLAN впервые на цветном виниле выпустили четвёртый альбом — "Time To Be King".



Grapow: «Мы очень гордимся тем, что наш альбом "Time To Be King" будет выпущен в честь 20-летия нашей группы. Как большой поклонник винила я особенно этому рад!»







