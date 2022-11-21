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SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»
27
JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
18
MOONSPELL отменили британский тур
12
DEEP PURPLE в Польше
11
OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»
11
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SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»
27
JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
18
MOONSPELL отменили британский тур
12
DEEP PURPLE в Польше
11
OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»
11
все новости группы
Masterplan
Германия
Power Metal
http://www.masterplan-theband.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/masterplanmetal
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MasterPlan/23206109822
20 ноя 2022
:
Винил от MASTERPLAN
9 фев 2022
:
MASTERPLAN работают над новым материалом
11 мар 2020
:
Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN
15 авг 2017
:
Лидер MASTERPLAN о новом релизе
27 июл 2017
:
Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN
14 июл 2017
:
Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN
2 июл 2017
:
Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN
29 май 2017
:
Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле
9 май 2017
:
Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN
24 окт 2016
:
MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN
4 фев 2016
:
Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре
26 окт 2015
:
Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году
22 окт 2015
:
MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN
7 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD MASTERPLAN
4 авг 2015
:
Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре
21 сен 2014
:
Видео с выступления MASTERPLAN
21 июн 2014
:
Видео с выступления MASTERPLAN
18 апр 2014
:
Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников
26 ноя 2013
:
Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN
2 авг 2013
:
Видео с выступления MASTERPLAN
26 июл 2013
:
Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»
29 июн 2013
:
ROLAND GRAPOW: 'JORN LANDE и пальцем о палец не ударил ради успеха MASTERPLAN'
12 июн 2013
:
Семплы новых песен MASTERPLAN
28 май 2013
:
Новое видео MASTERPLAN
2 май 2013
:
Видео с текстом от MASTERPLAN
9 апр 2013
:
Тизер нового альбома MASTERPLAN
27 мар 2013
:
Обложка нового альбома MASTERPLAN
25 мар 2013
:
Выход нового альбома MASTERPLAN отложен
20 мар 2013
:
Трек-лист нового альбома MASTERPLAN
2 мар 2013
:
Обложка нового альбома MASTERPLAN
21 фев 2013
:
Новый альбом MASTERPLAN выйдет в апреле
7 фев 2013
:
Первое фото нового состава MASTERPLAN
22 ноя 2012
:
Лидер MASTERPLAN: «Если бы мы продолжали в духе "Keepers", то HELLOWEEN сейчас могли бы стать такими же популярными, как и METALLICA»
10 ноя 2012
:
Лидер MASTERPLAN: "Пришло время вернуться с полными силами!"
7 ноя 2012
:
Новый состав MASTERPLAN
21 авг 2012
:
MASTERPLAN начнут запись на следующей неделе
2 июл 2012
:
Барабанщик CRADLE OF FILTH на новом альбоме MASTERPLAN
28 мар 2012
:
Новый альбом MASTERPLAN выйдет в следующем году
20 авг 2011
:
Roland Grapow рассказывает о новом альбоме MASTERPLAN
25 июл 2011
:
MASTERPLAN работают над новым материалом
30 авг 2010
:
Новое видео MASTERPLAN
6 май 2010
:
Семплы с нового альбома MASTERPLAN
23 мар 2010
:
Трек-лист и обложка нового альбома MASTERPLAN
12 мар 2010
:
Выход нового альбома MASTERPLAN перенесён на май
11 фев 2010
:
Название и дата выхода нового альбома MASTERPLAN
3 ноя 2009
:
MASTERPLAN завершают работу над альбомом
27 июл 2009
:
Roland Grapow о новом вокалисте MASTERPLAN
25 июл 2009
:
JORN LANDE подтвердил, что он будет вокалистом MASTERPLAN
24 апр 2009
:
MASTERPLAN о новом вокалисте
22 апр 2009
:
JORN LANDE вновь в MASTERPLAN'e
12 янв 2009
:
Roland Grapow: "Мы не ищем нового вокалиста MASTERPLAN"
12 янв 2009
:
Вокалист MIKE DIMEO подтвердил свой уход из MASTERPLAN
14 фев 2008
:
Гитарист MASTERPLAN примет участие в записи альбома ASYLUM
30 авг 2007
:
MASTERPLAN приступает к записи нового альбома в январе
3 фев 2007
:
Новое видео MASTERPLAN
9 янв 2007
:
Доступна обложка нового альбома MASTERPLAN
21 дек 2006
:
Обложка нового ЕР MASTERPLAN
17 дек 2006
:
Доступен сэмпл новой песни MASTERPLAN
22 окт 2006
:
Подробности ухода Uli Kusch'а из MASTERPLAN
4 окт 2006
:
Uli Kusch покинул MASTERPLAN
28 авг 2006
:
MASTERPLAN начинают записывать новый альбом
10 май 2006
:
Jorn Lande ушел из MASTERPLAN
3 апр 2006
:
MASTERPLAN войдут в студию в сентябре
26 сен 2002
:
MASTERPLAN выпускают EP
20 ноя 2022
Винил от MASTERPLAN
MASTERPLAN впервые на цветном виниле выпустили четвёртый альбом — "Time To Be King".
Grapow: «Мы очень гордимся тем, что наш альбом "Time To Be King" будет выпущен в честь 20-летия нашей группы. Как большой поклонник винила я особенно этому рад!»
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21 ноя 2022
Corpsegrinder04
После замечательного первого альбома - сплошную хуйню гонят уже 20 лет. Поэтому похуй , винил хуил...
просмотров: 284
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).