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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 12
*DEEP PURPLE в Польше 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
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Masterplan

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20 ноя 2022 : 		 Винил от MASTERPLAN

9 фев 2022 : 		 MASTERPLAN работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

15 авг 2017 : 		 Лидер MASTERPLAN о новом релизе

27 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

14 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

29 май 2017 : 		 Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле

9 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN

24 окт 2016 : 		 MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN

4 фев 2016 : 		 Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре

26 окт 2015 : 		 Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году

22 окт 2015 : 		 MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD MASTERPLAN

4 авг 2015 : 		 Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре

21 сен 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

21 июн 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

18 апр 2014 : 		 Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников

26 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

26 июл 2013 : 		 Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»

29 июн 2013 : 		 ROLAND GRAPOW: 'JORN LANDE и пальцем о палец не ударил ради успеха MASTERPLAN'

12 июн 2013 : 		 Семплы новых песен MASTERPLAN

28 май 2013 : 		 Новое видео MASTERPLAN

2 май 2013 : 		 Видео с текстом от MASTERPLAN

9 апр 2013 : 		 Тизер нового альбома MASTERPLAN
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|||| 20 ноя 2022

Винил от MASTERPLAN



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MASTERPLAN впервые на цветном виниле выпустили четвёртый альбом — "Time To Be King".

Grapow: «Мы очень гордимся тем, что наш альбом "Time To Be King" будет выпущен в честь 20-летия нашей группы. Как большой поклонник винила я особенно этому рад!»

MASTERPLAN Announces Time To Be King Vinyl Reissue




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 ноя 2022
Corpsegrinder04
После замечательного первого альбома - сплошную хуйню гонят уже 20 лет. Поэтому похуй , винил хуил...

просмотров: 284

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