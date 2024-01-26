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*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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Masterplan

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26 янв 2024 : 		 Новая песня MASTERPLAN

20 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MASTERPLAN выйдет осенью

11 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

20 ноя 2022 : 		 Винил от MASTERPLAN

9 фев 2022 : 		 MASTERPLAN работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

15 авг 2017 : 		 Лидер MASTERPLAN о новом релизе

27 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

14 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

29 май 2017 : 		 Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле

9 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN

24 окт 2016 : 		 MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN

4 фев 2016 : 		 Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре

26 окт 2015 : 		 Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году

22 окт 2015 : 		 MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD MASTERPLAN

4 авг 2015 : 		 Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре

21 сен 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

21 июн 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

18 апр 2014 : 		 Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников

26 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

26 июл 2013 : 		 Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»

29 июн 2013 : 		 ROLAND GRAPOW: 'JORN LANDE и пальцем о палец не ударил ради успеха MASTERPLAN'

12 июн 2013 : 		 Семплы новых песен MASTERPLAN
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|||| 26 янв 2024

Новая песня MASTERPLAN



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Rise Again, новая песня MASTERPLAN, доступна для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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26 янв 2024
Corpsegrinder04
Ну Мастерплан по сути как закончился после Ебашайшего дебютника, так больше и не начинался. Хотя не, у Грапова было озарение в виде первого альбома Serious Black. Ну и всё. Да песня - мутная хуйня, как и весь Мастерплан после 2003-го года.
26 янв 2024
M
Mateas89
Corpsegrinder04, ой, ну не гони, второй альбом был тоже в высшей степени офигенным, в чем-то мне он нравится даже больше дебютника.
26 янв 2024
Corpsegrinder04
Mateas89, хуйня он, в котором кроме Wounds и Crimson Rider слушать нечего. Гнать я не гоню, т.к у меня на дисках первые три альбома есть лицензионные. Если второй альбом на автопилоте после крутого дебютника я ещё кое как слушал, вместе с Ланде, то третий убил абсолютно всё.
Но это опять же сугубо личное мнение. Кто-то и на поздние альбомы мастурбирует.
26 янв 2024
M
Mateas89
Corpsegrinder04, не поверишь, нои у меня они есть. И Beautiful Sin с Ride The Sky, которые я считаю как раз продолжением первых двух альбомов Мастерплан.
26 янв 2024
Corpsegrinder04
Mateas89, ride The Sky не понравился абсолютно. А вот Beautiful Sin как-то мимо меня прошёл, надо заценить. Я как понимаю там тоже Куш долбит.
26 янв 2024
Corpsegrinder04
Corpsegrinder04, вот щас слушаю, мало того, что баба поёт, ну это не так страшно, как первая песня калька с Хэллоинской Sun is going Down ))) это че за приколы то
26 янв 2024
EvgenBriden
Corpsegrinder04, эту песню Куш написал, если я не ошибаюсь, поэтому можно)) но мне такая версия совсем не понравилась, а оригинал - огонь.
26 янв 2024
a
artmageddon
долго они собирались
26 янв 2024
EvgenBriden
Включил, и сразу во вступлении услышал кусок из Gamma Ray "Strange World", ну очень похоже, тяжело будет от этого абстрагироваться...
26 янв 2024
x
xRReth
Ну хз, очень безлико как-то

просмотров: 852

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