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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 81
*Цветные винилы от METALLICA 30
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 27
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 16
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Masterplan

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11 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

20 ноя 2022 : 		 Винил от MASTERPLAN

9 фев 2022 : 		 MASTERPLAN работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

15 авг 2017 : 		 Лидер MASTERPLAN о новом релизе

27 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

14 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

29 май 2017 : 		 Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле

9 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN

24 окт 2016 : 		 MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN

4 фев 2016 : 		 Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре

26 окт 2015 : 		 Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году

22 окт 2015 : 		 MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD MASTERPLAN

4 авг 2015 : 		 Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре

21 сен 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

21 июн 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

18 апр 2014 : 		 Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников

26 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

26 июл 2013 : 		 Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»

29 июн 2013 : 		 ROLAND GRAPOW: 'JORN LANDE и пальцем о палец не ударил ради успеха MASTERPLAN'

12 июн 2013 : 		 Семплы новых песен MASTERPLAN

28 май 2013 : 		 Новое видео MASTERPLAN

2 май 2013 : 		 Видео с текстом от MASTERPLAN
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Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN



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Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

MASTERPLAN Live At Wacken Open Air 2023; Pro-Shot Video Posted




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