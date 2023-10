сегодня



Юбилейная версия альбома MASTERPLAN выйдет осенью



10 ноября на AFM Records состоится выпуск юбилейной версии дебютного альбома MASTERPLAN:



"Spirit Never Die"

"Enlighten Me"

"Kind Hearted Light"

"Crystal Night"

"Soulburn"

"Heroes"

"Sail On"

"Into The Light"

"Crawling From Hell"

"Bleeding Eyes"

"When Love Comes Close"

"The Kid Rocks On"

"Through Thick & Thin"

"Black Dog" Originally performed by Led Zeppelin





Bonus DVD:





Live in Gothenburg 2003 (Live concert from Gothenburg 2003)

Masterplan Off Stage (Documentary)





- Recorded by Andy Sneap at Crazy Cat Studio, Hamburg

- Mixed by Mikko Karmila at Finnvox Studio Helsinki

- Mastered by Mika Jussila at Finnvox Studio Helsinki CD & DVD







