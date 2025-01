сегодня



Пожертвования TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA превысили $800000



В поддержку ветеранов Америки компания Vet Tix объявила о том, что Minutemen Family Of Companies и Barney Monk Event Staffing пожертвовали 50 000 долларов на обеспечение ветеранов бесплатными билетами на захватывающий зимний тур 2024 года TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA (TSO) «The Lost Christmas Eve». Вдохновляющий жест щедрости - мультиплатиновый прог-рок коллектив с классической интонацией - совпал с пожертвованием доллар в доллар.



Это последнее пожертвование для Vet Tix является свидетельством постоянной приверженности TSO и Джея Лукарелли, президента и генерального директора Minutemen Family Of Companies и Barney Monk Event Staffing, поддержке сообщества ветеранов. Благодаря этому вкладу ветераны по всей стране смогли испытать незабываемое волшебство грандиозного возвращения «The Lost Christmas Eve» на сцены TSO по всей стране.



«Мы невероятно благодарны Джею Лукарелли, The Minutemen Family Of Companies и Barney Monk Event Staffing за их щедрую поддержку нашей миссии по обеспечению незабываемых впечатлений для героев нашей страны», — сказал основатель, генеральный директор Vet Tix и ветеран ВМС США Майкл А. Фокарето III. «Это партнерство позволяет нам дарить волшебство TSO тем, кто мужественно и самоотверженно служил нашей стране».



Благодаря этому взносу общая сумма благотворительных пожертвований TSO в рамках тура 2024 года превысила 800 000 долларов — не менее 1 доллара с каждого проданного билета на концерт, что еще больше подтверждает стремление группы помогать обществу. С момента своего первого тура TSO уже превысили впечатляющую сумму в 20 миллионов долларов в качестве благотворительных пожертвований.



Турне TSO 2024 года, начавшееся 13 ноября и завершившееся 30 декабря, включало полностью переосмысленную постановку « The Lost Christmas Eve» с передовыми визуальными эффектами, пиротехникой и мощным вторым сетом, наполненным величайшими хитами TSO и любимыми песнями поклонников. В общей сложности постановки и актерские составы на Восточном и Западном побережье посетили более 70 городов.



Ранее партнерство между Лукарелли, его компаниями и TSO оказало значительное влияние на благотворительную деятельность коллектива, добавив 65 000 долларов к благотворительным пожертвованиям TSO только во время тура 2023 года.







+0 -0



просмотров: 150