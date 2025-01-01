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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
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Trans-Siberian Orchestra

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19 янв 2025 : 		 Пожертвования TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA превысили $800000

26 ноя 2024 : 		 Вскрытие TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 фев 2024 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA пожертвовали миллион с тура 2023

18 ноя 2023 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA открыли тур

24 май 2023 : 		 Умер бывший вокалист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

4 янв 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO вспоминает основателя TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 дек 2022 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память музыкантов SAVATAGE

21 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

14 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

29 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

23 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

19 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

16 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

12 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

24 дек 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполнили ранее не публиковавшуюся композицию

29 ноя 2019 : 		 AL PITRELLI заявил, что TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA начали запись новой музыки

27 ноя 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

12 ноя 2019 : 		 RUSSELL ALLEN получил повреждение на репетиции TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

21 ноя 2018 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

28 авг 2018 : 		 Победитель "American Idol" поедет в тур с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 ноя 2017 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA открыли тур

22 окт 2017 : 		 Барабанщик SLAUGHTER в TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

19 июл 2017 : 		 Скрипач TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вспоминает Дэвида

26 июн 2017 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вернутся осенью
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Пожертвования TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA превысили $800000



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В поддержку ветеранов Америки компания Vet Tix объявила о том, что Minutemen Family Of Companies и Barney Monk Event Staffing пожертвовали 50 000 долларов на обеспечение ветеранов бесплатными билетами на захватывающий зимний тур 2024 года TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA (TSO) «The Lost Christmas Eve». Вдохновляющий жест щедрости - мультиплатиновый прог-рок коллектив с классической интонацией - совпал с пожертвованием доллар в доллар.

Это последнее пожертвование для Vet Tix является свидетельством постоянной приверженности TSO и Джея Лукарелли, президента и генерального директора Minutemen Family Of Companies и Barney Monk Event Staffing, поддержке сообщества ветеранов. Благодаря этому вкладу ветераны по всей стране смогли испытать незабываемое волшебство грандиозного возвращения «The Lost Christmas Eve» на сцены TSO по всей стране.

«Мы невероятно благодарны Джею Лукарелли, The Minutemen Family Of Companies и Barney Monk Event Staffing за их щедрую поддержку нашей миссии по обеспечению незабываемых впечатлений для героев нашей страны», — сказал основатель, генеральный директор Vet Tix и ветеран ВМС США Майкл А. Фокарето III. «Это партнерство позволяет нам дарить волшебство TSO тем, кто мужественно и самоотверженно служил нашей стране».

Благодаря этому взносу общая сумма благотворительных пожертвований TSO в рамках тура 2024 года превысила 800 000 долларов — не менее 1 доллара с каждого проданного билета на концерт, что еще больше подтверждает стремление группы помогать обществу. С момента своего первого тура TSO уже превысили впечатляющую сумму в 20 миллионов долларов в качестве благотворительных пожертвований.

Турне TSO 2024 года, начавшееся 13 ноября и завершившееся 30 декабря, включало полностью переосмысленную постановку « The Lost Christmas Eve» с передовыми визуальными эффектами, пиротехникой и мощным вторым сетом, наполненным величайшими хитами TSO и любимыми песнями поклонников. В общей сложности постановки и актерские составы на Восточном и Западном побережье посетили более 70 городов.

Ранее партнерство между Лукарелли, его компаниями и TSO оказало значительное влияние на благотворительную деятельность коллектива, добавив 65 000 долларов к благотворительным пожертвованиям TSO только во время тура 2023 года.




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