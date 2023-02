13 фев 2023



Видео с выступления THE LAST ROCKSTARS



Видео с аншлагового выступления THE LAST ROCKSTARS, в состав которой входят Yoshiki, Hyde, Sugizo и Miyavi, состоявшегося десятого февраля в Hollywood Palladium, Los Angeles, доступно для просмотра ниже.







