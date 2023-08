14 авг 2023



Новая песня THE LAST ROCKSTARS



"Psycho Love", новая песня группы THE LAST ROCKSTARS, в состав которой входят Yoshiki, Hyde, Sugizo и Miyavi, доступна для прослушивания ниже. Этот трек стал первым в танцевальных и iTunes чартах в Японии, стали первыми в шести странах и вошли в десятку рок и танцевальных странах в десяти странах.







