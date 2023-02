сегодня



THE LAST ROCKSTARS отыграли первое шоу в США



Группа THE LAST ROCKSTARS, в состав которой входят Yoshiki, Hyde, Sugizo и Miyavi, отыграла первое выступление в США — шоу состоялось третьего февраля в Hammerstein Ballroom, New York City.







+0 -0



просмотров: 164