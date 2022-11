сегодня



Японские звезды замутили THE LAST ROCKSTARS



Yoshiki, Hyde, Sugizo и Miyavi объединились в новой группе THE LAST ROCKSTARS, которая в ближайшее время обещает выпустить две композиции: "The Last Rockstars" (lyrics by Yoshiki, composed by Yoshiki) и "Psycho Love" (lyrics by Yoshiki/Hyde, composed by Hyde) — тизер доступен ниже. Первые концерты запланированы на конец января.



«Мы собрались вместе, чтобы бросить вызов всему миру из Японии», — сказал Yoshiki журналистам.



«Возможно, это наш последний шанс бросить вызов», — добавил Sugizo . «Мы хотим поставить на кон то, что осталось от наших жизней, чтобы заставить мир зажигать под нашу музыку».



Yoshiki имеет за плечами несколько грандиозных достижений как в качестве лидера X JAPAN, так и в качестве выдающегося сольного исполнителя. Журнал Consequence Of Sound назвал его "одним из самых влиятельных музыкантов и композиторов в истории Японии". Он написал саундтреки к голливудским фильмам, концерт для императора Японии и официальную тематическую песню для церемонии вручения премии "Золотой глобус". Он выступал на величайших сценах мира, включая Мэдисон Сквер Гарден, Уэмбли Арену, музыкальный фестиваль Coachella и Карнеги Холл. Помимо музыки, Yoshiki получил международное признание за свою филантропию и был награжден японским правительством Почетной медалью.



Hyde получил международное признание как вокалист групп L'ARC-EN-CIEL, VAMPS и как успешный сольный исполнитель. L'ARC-EN-CIEL продали более 40 миллионов альбомов по всему миру, выступали в Мэдисон Сквер Гарден, а также стали первой рок-группой, выступившей на Национальном стадионе Японии. Hyde также с большим успехом гастролирует по всему миру в качестве сольного исполнителя.



Sugizo работал и выступал по всему миру в составе LUNA SEA, X JAPAN и британской группы JUNO REACTOR, которой приписывают создание психоделического транса. В качестве сольного исполнителя он продолжает работать над своим уникальным стилем электронной музыки, создавая саундтреки для многочисленных фильмов и театральных постановок.



Miyavi "The Samurai Guitarist" покорил весь мир своим необычным нетрадиционным стилем игры на гитаре "slap style", благодаря которому он девять раз объехал с гастролями более 30 стран мира. В 2014 году он дебютировал в качестве голливудского актера в фильме "Несломленный". Он стал первым японским общественным деятелем, снявшимся в глобальной кампании Gucci, и был назначен послом доброй воли УВКБ ООН, оказывая поддержку беженцам.

