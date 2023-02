сегодня



Видео полного выступления THE LAST ROCKSTARS



Видео полного выступления группы THE LAST ROCKSTARS, в состав которой входят Yoshiki, Hyde, Sugizo и Miyavi, доступно ниже.



Сет-лист:



"The Last Rockstars"

"6 Or 9" (Hyde song)

"Messiah"

"Here's The Love"

"Beneath The Skin" (S.K.I.N. cover)

- Sugizo and Miyavi Guitar Battle -

- Sugizo Violin Solo

"Folly"

"Hallelujah"

- Yoshiki Drum Solo

- Yoshiki Piano Solo

"Born To Be Free" (X Japan cover)

"Honey "(L'Arc-en-Ciel cover)

"Up And Down"

"Bang!" (Miyavi song)

"Red Swan" (Hyde song)

"Psycho Love"



Бис:

"Shine"

"Glamorous Sky" (Hyde song)

"The Last Rockstars"







+0 -0



просмотров: 148