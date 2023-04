5 апр 2023



Новое видео THERAPY?



"Poundland Of Hope And Glory", новое видео группы THERAPY?, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hard Cold Fire, выходящего пятого мая на Marshall Records:



"They Shoot The Terrible Master"

"Woe"

"Joy"

"Bewildered Herd"

"Two Wounded Animals"

"To Disappear"

"Mongrel"

"Poundland Of Hope And Glory"

"Ugly"

"Days Kollaps"







