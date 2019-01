24 янв 2019



Новое видео THERAPY?



"Kakistocracy" , новое видео группы THERAPY?, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cleave", выпущенного 21 сентября на Marshall Records:



1. Wreck It Like Beckett

2. Kakistocracy

3. Callow

4. Expelled

5. Success? Success Is Survival

6. Save Me from the Ordinary

7. Crutch

8. I Stand Alone

9. Dumbdown

10. No Sunshine



















