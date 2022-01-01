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Новое видео RAMMSTEIN
35
Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
26
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
23
Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод...
23
JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
16
Новое видео KREATOR
13
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом
13
YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж...
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Новая песня SOULFLY
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Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась
9
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Новое видео RAMMSTEIN
35
Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
26
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
23
Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод...
23
JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
16
все новости группы
Therapy?
Ирландия
Alternative Rock
Punk Rock
Alternative Metal
Grunge Metal
http://www.therapyquestionmark.co.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/therapyquestionmark
Facebook:
https://www.facebook.com/Therapyofficial/
12 май 2022
:
Новый релиз THERAPY? весной
1 дек 2020
:
Вышла биография THERAPY?
8 июн 2020
:
Карантинное видео от THERAPY?
28 май 2019
:
Кавер-версия песни HÜSKER DÜ от THERAPY?
24 янв 2019
:
Новое видео THERAPY?
12 сен 2018
:
Видео с текстом от THERAPY?
27 июн 2018
:
Новое видео THERAPY?
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления THERAPY?
12 фев 2015
:
Новый альбом THERAPY? выйдет в марте
31 янв 2014
:
Юбилейные издания THERAPY? выйдут в марте
11 янв 2012
:
Новое видео THERAPY?
9 дек 2011
:
Детали нового альбома THERAPY?
17 сен 2011
:
Новый альбом THERAPY? выйдет в феврале
25 янв 2011
:
THERAPY? заканчивают запись
8 окт 2010
:
Обложка концертного альбома THERAPY?
28 сен 2010
:
Концертный альбом THERAPY? выйдет в ноябре
29 июл 2010
:
THERAPY? исполнят целиком альбом "Troublegum"
2 апр 2009
:
Новое видео от THERAPY?
21 дек 2008
:
THERAPY? выпустят новый альбом в марте
17 июл 2008
:
THERAPY? анонсировали продюсера для нового альбома
24 апр 2008
:
Новый альбом THERAPY? ориентировочно выйдет в сентябре
9 апр 2008
:
THERAPY? сочиняют новый материал
10 мар 2006
:
Выложена обложка к новому альбому THERAPY?:
21 фев 2006
:
THERAPY? определились с трек-листом и датой выхода нового альбома
9 фев 2006
:
THERAPY? определились с названием альбома
сегодня
Новый релиз THERAPY? весной
Demolition Records 20 мая выпустят новый релиз THERAPY? "Disquiet - Restless Edition", включающий оригинальный альбом 2015 года и семь бонус-треков.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Сообщений нет