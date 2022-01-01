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Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новое видео KREATOR 13
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 13
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 11
*Новая песня SOULFLY 9
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
[= ||| все новости группы



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Therapy?

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12 май 2022 : 		 Новый релиз THERAPY? весной

1 дек 2020 : 		 Вышла биография THERAPY?

8 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THERAPY?

28 май 2019 : 		 Кавер-версия песни HÜSKER DÜ от THERAPY?

24 янв 2019 : 		 Новое видео THERAPY?

12 сен 2018 : 		 Видео с текстом от THERAPY?

27 июн 2018 : 		 Новое видео THERAPY?

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERAPY?

12 фев 2015 : 		 Новый альбом THERAPY? выйдет в марте

31 янв 2014 : 		 Юбилейные издания THERAPY? выйдут в марте

11 янв 2012 : 		 Новое видео THERAPY?

9 дек 2011 : 		 Детали нового альбома THERAPY?

17 сен 2011 : 		 Новый альбом THERAPY? выйдет в феврале

25 янв 2011 : 		 THERAPY? заканчивают запись

8 окт 2010 : 		 Обложка концертного альбома THERAPY?

28 сен 2010 : 		 Концертный альбом THERAPY? выйдет в ноябре

29 июл 2010 : 		 THERAPY? исполнят целиком альбом "Troublegum"

2 апр 2009 : 		 Новое видео от THERAPY?

21 дек 2008 : 		 THERAPY? выпустят новый альбом в марте

17 июл 2008 : 		 THERAPY? анонсировали продюсера для нового альбома

24 апр 2008 : 		 Новый альбом THERAPY? ориентировочно выйдет в сентябре

9 апр 2008 : 		 THERAPY? сочиняют новый материал

10 мар 2006 : 		 Выложена обложка к новому альбому THERAPY?:

21 фев 2006 : 		 THERAPY? определились с трек-листом и датой выхода нового альбома

9 фев 2006 : 		 THERAPY? определились с названием альбома
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|||| сегодня

Новый релиз THERAPY? весной



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Demolition Records 20 мая выпустят новый релиз THERAPY? "Disquiet - Restless Edition", включающий оригинальный альбом 2015 года и семь бонус-треков.

THERAPY? - Disquiet Restless Edition Due Next Week




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