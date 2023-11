сегодня



Новое видео THERAPY?



"Woe", новое видео группы THERAPY?, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hard Cold Fire:



"They Shoot The Terrible Master"

"Woe"

"Joy"

"Bewildered Herd"

"Two Wounded Animals"

"To Disappear"

"Mongrel"

"Poundland Of Hope And Glory"

"Ugly"

"Days Kollaps"







+0 -0



просмотров: 124