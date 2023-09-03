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Therapy?

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THERAPY? планируют отметить юбилей Troublegum



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Вокалист THERAPY? Andy Cairns в недавнем интервью рассказал о планах по празднованию юбилея альбома Troublegum в 2024:

«На данный момент в Европе запланировано 26 концертов "Troublegum". Некоторые из них пройдут в Великобритании. Мы не можем сказать вам, но мы знаем, где они будут, и знаем, когда они будут, но мы не можем объявить об этом. Это будут британские "Troublegum" шоу, будут ирландские "Troublegum" шоу, будут в Шотландии и Уэльсе, будут в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, везде.

В прошлый раз мы провели два или три концерта в Великобритании и несколько в Германии, но в этот раз, поскольку это 30-е празднование, юбилей, на данный момент их уже 26, и мы продолжаем работу. Как ни странно, поскольку начало года у нас довольно спокойное, мы пишем следующий альбом, и надеемся, что он будет готов до начала фестивального сезона, чтобы мы могли насладиться фестивалями и шоу "Troublegum"».

Что касается переиздания: «Universal [music], да, мы связывались с ними. Надо отдать должное Universal, каждый раз, когда отмечается какая-либо веха в истории "Troublegum", они выходят на связь. Сейчас обсуждается вопрос о юбилейном переиздании на цветном виниле, посвященном 30-летию альбома. Мы пытаемся выяснить, действительно ли существуют какие-либо неизданные треки или какие-либо другие неизданные концертные треки, мы просматриваем старые концерты на MTV и все такое. Да, все это уже изучается. В начале августа у нас была встреча по этому поводу с группой и менеджментом, и все это в процессе обсуждения, да».

О подготовке к концертам: «Мы хотим сделать что-нибудь с альбомом вживую, а не просто... В последние пару раз мы играли альбом в том виде, в котором он записан на пластинке, но мы можем обратиться к некоторым концертным выступлениям 94-го года и посмотреть, как мы на самом деле меняли его вживую, и, возможно, интергировать что-то из этого. Например, в нашей версии "Isolation" мы сделали небольшие удлиненные отрезки, а в "Unbeliever" в начале было небольшое разговорное сопровождение. В "Trigger Inside" иногда было более длинное вступление и фидбэк, так что привнести что-то подобное было бы очень интересно».

THERAPY? Set for Huge Troublegum Celebrations In 2024




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3 сен 2023
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sibterminator
Тутутутутуту дж-жж, дж-жж!

просмотров: 257

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