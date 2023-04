сегодня



PETER FRAMPTON почтил память Джона Регана



PETER FRAMPTON отреагировал на известие о смерти Джона Регана, который ездил с ним в туры с 1979 по 2011 годы и записал несколько пластинок:



«Есть лишь несколько человек, если это вообще возможно, которые приходят в ваш мир и по-настоящему обогащают вашу жизнь. Я потерял одного из своих самых близких друзей. Он, безусловно, обогатил мою жизнь благодаря тому, каким человеком и великим музыкантом он был.



Джон Реган был лучшим из нас. Он из кожи вон лез, чтобы помочь людям, когда что-то было не так. Не имело значения, кем ты был — принцем или нищим.



Я знаю, что среди вас много тех, кто знал его. Он был другом для всех. Он всегда вдохновлял музыкой и был одним из самых весёлых людей на планете.



Я думаю о его жене Кэти, его детях — Кристофере и Дженесс, и его внуках.



Я люблю тебя, мой брат, тебя будет не хватать многим. Покойся с миром!»









There might only be a handful, if that, of people who come into your world and truly enrich your life. I have lost one of my closest buddies. He certainly enriched my life because of the person and the great player he was. John Regan was the best of us. He went out of his way pic.twitter.com/IEZ1Vi4CoR to help people when things weren’t right. It didn’t matter who you were, prince or pauper.

I know there are many of you out there who knew him. He was a friend to all. Always musically inspiring and one of the funniest people on the planet.

My thoughts are with his wife Cathy









rest in peace.







his children, Christopher and Jeness and his grandchildren. I love you my brother you will be missed by so many.rest in peace. pic.twitter.com/TEdWxBTuRT









