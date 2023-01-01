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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Peter Frampton

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22 июл 2023 : 		 PETER FRAMPTON получит Patient Ambassador Award

10 апр 2023 : 		 PETER FRAMPTON почтил память Джона Регана

9 дек 2022 : 		 PETER FRAMPTON продал каталог BMG

27 июн 2021 : 		 PETER FRAMPTON реалистично оценивает свои шансы на концерты

1 июн 2021 : 		 Danny Gill исполняет PETER FRAMPTON

31 янв 2021 : 		 PETER FRAMPTON выпустит сборник кавер-версий

17 июл 2020 : 		 PETER FRAMPTON критикует Трампа

2 апр 2020 : 		 PETER FRAMPTON выпустит мемуары осенью

20 янв 2020 : 		 Альбом PETER'a FRAMPTON'a попадёт в Grammy Hall Of Fame

19 авг 2019 : 		 Гитарист DEEP PURPLE на новом альбоме PETER FRAMPTON BAND
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PETER FRAMPTON получит Patient Ambassador Award



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The Myositis Association объявила лауреата премии Patient Ambassador Award 2023 года - музыканта, обладателя премии "Грэмми" PETER'a FRAMPTON'a. Эта награда вручается представителю миозитного сообщества, который продемонстрировал выдающиеся усилия и успехи в повышении осведомленности о миозитных заболеваниях среди широкой общественности, сборе средств для поддержки TMA и ее образовательной миссии, и/или поддержке законодательных инициатив по защите редких заболеваний, включая миозит.

Награду будет вручать ему лично 9 сентября во время ежегодной церемонии награждения "Герои в борьбе", приуроченной к ежегодной конференции TMA для пациентов, которая пройдет в Сан-Диего, Калифорния, 7-10 сентября.






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