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PETER FRAMPTON получит Patient Ambassador Award



The Myositis Association объявила лауреата премии Patient Ambassador Award 2023 года - музыканта, обладателя премии "Грэмми" PETER'a FRAMPTON'a. Эта награда вручается представителю миозитного сообщества, который продемонстрировал выдающиеся усилия и успехи в повышении осведомленности о миозитных заболеваниях среди широкой общественности, сборе средств для поддержки TMA и ее образовательной миссии, и/или поддержке законодательных инициатив по защите редких заболеваний, включая миозит.



Награду будет вручать ему лично 9 сентября во время ежегодной церемонии награждения "Герои в борьбе", приуроченной к ежегодной конференции TMA для пациентов, которая пройдет в Сан-Диего, Калифорния, 7-10 сентября.











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