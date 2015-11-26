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Peter Frampton Band

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PETER FRAMPTON критикует Трампа



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Легендарный гитарист Peter Frampton разнёс Дональда Трампа после того, как президент США перепостил Чака Вулери, видного сторонника президента и известного телеведущего 80-х годов:

«Самая возмутительная ложь — это ложь о COVID-19, — написал Вулери. — Все врут: ЦКЗ, СМИ, демократы, наши врачи, не все, но большинство, которым нам говорят доверять. Я думаю, что всё дело в выборах и в том, чтобы экономика не восстанавливалась, а это выборы. Меня тошнит от этого».

Трамп сделал ретвит Вулери в то время, когда Белый дом пытался дискредитировать ведущего эксперта страны по инфекционным заболеваниям — доктора Энтони Фаучи. В выходные один из чиновников Трампа дал репортёрам список из почти дюжины прошлых высказываний Фаучи, которые, по словам чиновника, в конечном итоге оказались ошибочными.

Последние комментарии Трампа появились почти через две недели после того, как он дал интервью Fox Business Network, в котором сказал, что коронавирус «просто исчезнет», несмотря на растущее число случаев заболевания.

Frampton, часто выступающий в Твиттере против политики Трампа и в поддержку предполагаемого кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, написал:

«Данные по новым случаям выздоровления и смерти должны оставаться прозрачными. Иначе на следующей неделе Король Трамп скажет нам, что у нас только 15 новых случаев, и они просто исчезнут».

В других твитах Frampton дал понять, что он доверяет Фаучи, поделившись хэштегом #WeStandWithFauci. Он также похвалил премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, которая в июне объявила, что почти все внутренние ограничения по борьбе с коронавирусами будут сняты после того, как страна скажет, что «ликвидировала» вирус.

«Это потому, что она придерживалась научных взглядов и пользовалась советами врачей. Новая Зеландия хотела носить маски, потому что знала, что это поможет. Это помогло. Поздравляю с нулём случаев!»

PETER FRAMPTON Blasts



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