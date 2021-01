31 янв 2021



PETER FRAMPTON выпустит сборник кавер-версий



THE PETER FRAMPTON BAND 23 апреля на Ume выпустит новый студийный альбом "Frampton Forgets The Words", в которой вошли инструментальные версии любимых артистом песен. Его прочтение композиции RADIOHEAD "Reckoner" доступно ниже.



Трек-лист:



01. If You Want Me To Stay



02. Reckoner



03. Dreamland



04. One More Heartache



05. Avalon



06. Isn't It A Pity



07. I Don't Know Why



08. Are You Gonna Go My Way



09. Loving The Alien



10. Maybe













