27 июн 2021



PETER FRAMPTON реалистично оценивает свои шансы на концерты



В рамках беседы с Grammy.com PETER FRAMPTON рассказал о жизни с аутоиммунным заболеванием — миозитом тела включения (МБВ). IBM — это прогрессирующее заболевание мышц, характеризующееся их воспалением, слабостью и атрофией. На вопрос, надеется ли он возобновить своё прощальное турне, как только пандемия коронавируса утихнет, он ответил:



«Вот здесь я должен дать вам реалистичный ответ. Не вы, а я должен быть реалистом, потому что у нас у всех одни часы. Сейчас у нас двое часов, по которым мы живём во всём мире. Одни — это часы нашей жизни, а другие — часы COVID. Часы COVID мешают всем быть рядом друг с другом, и на то есть веские причины. И чем больше мы держимся подальше друг от друга, к сожалению, в настоящее время, тем лучше. Но у меня есть и третьи часы, это часы моего IBM — миозита органов внутренней секреции. Медленно, но верно, к сожалению, я теряю силу в руках, кистях и ногах. Он поражает конкретные мышцы. Он поражает определённые мышцы, и в этом нет никакой логики. Врачи не знают; лекарства нет. Если пройдёт ещё год, прежде чем мы сможем перенести какие-либо даты, мне придётся быть реалистом, чтобы понять, будут ли работать мои руки, будут ли в состоянии мои ноги выполнять свои функции.



Это то, с чем мне придётся иметь дело, и я думаю, что есть определённый уровень игры, когда я больше не буду выступать. Если я не могу играть определённые вещи так, как я хочу, то я не хочу быть тем человеком, который выходит на сцену, а люди чувствуют себя плохо из-за того, что я играю не так хорошо, но они пришли на концерт, потому что я Peter Frampton. Этого не произойдёт.



Если я уйду, отыграв свой последний концерт 12 октября 2019 года в Сан-Франциско, если это будет мой последний концерт, то так тому и быть. Но, очевидно, я больше, чем кто-либо другой, надеюсь, что в течение года — если это будет год; я думаю, что будет по крайней мере год — если дела пойдут не очень хорошо, то это будет для меня, к сожалению, концом».







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