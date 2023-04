сегодня



Новая песня SIGNUM REGIS



"When Freedom Fails (Version 2023)", новая песня группы SIGNUM REGIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из новой версии альбома "Chapter IV: The Reckoning", выход которого запланирован на 19 мая на Ulterium Records. За обновление звука отвечал Jacob Hansen (Volbeat, Evergrey, Amaranthe).



Трек-лист:



“Lost And Found”

“The Secret Of The Sea”

“The Voice In The Wilderness”

“Prophet Of Doom”

“The Magi”

“Quitters Never Win”

“Tempter Of Evil”

“When Freedom Fails”

“The Kingdom Of Heaven”

“Bells Are Tolling”







