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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
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Signum Regis

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31 авг 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

24 апр 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

14 дек 2020 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

16 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

23 сен 2015 : 		 Новый альбом SIGNUM REGIS выйдет в ноябре

24 июн 2015 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

30 апр 2015 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

14 апр 2015 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

10 мар 2015 : 		 Тизер нового ЕР SIGNUM REGIS

8 май 2014 : 		 Новый вокалист SIGNUM REGIS

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

4 янв 2014 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

14 ноя 2013 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

19 сен 2013 : 		 Новый альбом SIGNUM REGIS выйдет в ноябре

20 июн 2013 : 		 SIGNUM REGIS на ULTERIUM RECORDS

4 авг 2008 : 		 Новый трек от SIGNUM REGIS

14 июл 2008 : 		 Новая группа GÖRAN'a EDMAN'a
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|||| 31 авг 2023

Новая песня SIGNUM REGIS



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"Salt Of The Earth", новая песня группы SIGNUM REGIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из новой версии альбома "Undivided", выход которого намечен на 17 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

“Daniel’s Prophecy”
“Ministry Of Truth”
“Salt Of The Earth”
“Interpreter Of Dreams”
“Pilgrim Road”
“Servants Of The Fallen One”
“Sea Of Galilee”
“Prepare For War”
“Undivided”
“Shield My Soul”

SIGNUM REGIS Announce Undivided Album; First Single вЂњSalt Of The EarthвЂќ Streaming




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