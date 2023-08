31 авг 2023



Новая песня SIGNUM REGIS



"Salt Of The Earth", новая песня группы SIGNUM REGIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из новой версии альбома "Undivided", выход которого намечен на 17 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“Daniel’s Prophecy”

“Ministry Of Truth”

“Salt Of The Earth”

“Interpreter Of Dreams”

“Pilgrim Road”

“Servants Of The Fallen One”

“Sea Of Galilee”

“Prepare For War”

“Undivided”

“Shield My Soul”







