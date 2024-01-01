Кавер-версия HELLOWEEN от SIGNUM REGIS

SIGNUM REGIS представили видео на собственное прочтение хита HELLOWEEN Power.
Jota Fortinho: «Helloween, как и ожидалось, являются одним из наших самых больших влияний, и когда мы решили отдать дань уважения некоторым из наших эталонов, хит «Power» сразу же пришел на ум. Без сомнения, это одна из величайших классических песен хэви-метала во всем мире, и записывать ее было очень весело и даже немного ностальгично».
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