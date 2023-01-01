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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 37
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Signum Regis

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9 дек 2023 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

25 сен 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

31 авг 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

24 апр 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

14 дек 2020 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

16 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

23 сен 2015 : 		 Новый альбом SIGNUM REGIS выйдет в ноябре

24 июн 2015 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

30 апр 2015 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

14 апр 2015 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

10 мар 2015 : 		 Тизер нового ЕР SIGNUM REGIS

8 май 2014 : 		 Новый вокалист SIGNUM REGIS

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

4 янв 2014 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

14 ноя 2013 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

19 сен 2013 : 		 Новый альбом SIGNUM REGIS выйдет в ноябре

20 июн 2013 : 		 SIGNUM REGIS на ULTERIUM RECORDS

4 авг 2008 : 		 Новый трек от SIGNUM REGIS

14 июл 2008 : 		 Новая группа GÖRAN'a EDMAN'a
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Новое видео SIGNUM REGIS



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"Servants of the Fallen One", новое видео группы SIGNUM REGIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из новой версии альбома "Undivided", выход которой состоялся 17 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

“Daniel’s Prophecy”
“Ministry Of Truth”
“Salt Of The Earth”
“Interpreter Of Dreams”
“Pilgrim Road”
“Servants Of The Fallen One”
“Sea Of Galilee”
“Prepare For War”
“Undivided”
“Shield My Soul”

SIGNUM REGIS Release Official Video For New Single "Servants Of The Fallen One"




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