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Новое видео SIGNUM REGIS



"Servants of the Fallen One", новое видео группы SIGNUM REGIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из новой версии альбома "Undivided", выход которой состоялся 17 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“Daniel’s Prophecy”

“Ministry Of Truth”

“Salt Of The Earth”

“Interpreter Of Dreams”

“Pilgrim Road”

“Servants Of The Fallen One”

“Sea Of Galilee”

“Prepare For War”

“Undivided”

“Shield My Soul”







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