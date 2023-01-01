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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 56
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
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Signum Regis

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25 сен 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

31 авг 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

24 апр 2023 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

14 дек 2020 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

16 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

23 сен 2015 : 		 Новый альбом SIGNUM REGIS выйдет в ноябре

24 июн 2015 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

30 апр 2015 : 		 Новое видео SIGNUM REGIS

14 апр 2015 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

10 мар 2015 : 		 Тизер нового ЕР SIGNUM REGIS

8 май 2014 : 		 Новый вокалист SIGNUM REGIS

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SIGNUM REGIS

4 янв 2014 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

14 ноя 2013 : 		 Новая песня SIGNUM REGIS

19 сен 2013 : 		 Новый альбом SIGNUM REGIS выйдет в ноябре

20 июн 2013 : 		 SIGNUM REGIS на ULTERIUM RECORDS

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Новая песня SIGNUM REGIS



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"Daniel's Prophecy", новая песня группы SIGNUM REGIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из новой версии альбома "Undivided", выход которого намечен на 17 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

“Daniel’s Prophecy”
“Ministry Of Truth”
“Salt Of The Earth”
“Interpreter Of Dreams”
“Pilgrim Road”
“Servants Of The Fallen One”
“Sea Of Galilee”
“Prepare For War”
“Undivided”
“Shield My Soul”

SIGNUM REGIS Release Lyric Video For New Single вЂњDanielвЂ™s ProphecyвЂќ




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