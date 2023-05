сегодня



Альбом WITHERING SCORN выйдет летом



Группа WITHERING SCORN, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH Shawn Drover и Glen Drover, бывший басист FATES WARNING Joe DiBiase и вокалист Henning Basse, выпустит дебютную пластинку, получившую название "Prophets Of Demise", седьмого июля на Frontiers Music Srl. Видео с текстом к композиции "Prophets Of Demise" доступно ниже:



01. Prophets Of Demise

02. The Vision

03. Pick Up The Pieces

04. Ancient Desire

05. Dark Reflection

06. Dethroned

07. Never Again

08. Eternal Screams







