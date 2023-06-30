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SHAWN DROVER: «Молодым сейчас непросто!»



В рамках недавней беседы с Metal Express Radio бывший участник MEGADETH SHAWN DROVER ответил на вопрос о том, проще ли сейчас новым группам сделать себе имя или сложнее по сравнению с тем временем, когда начинал он сам:



«Конечно, сейчас сложнее. Многие люди говорят: "Вам нужно больше находиться в социальных сетях". Что ж, мы всё это делаем. У каждого человека и его бабушки есть страница в соцсетях. И посмотрите, это способствует распространению информации. И если вы можете получить сторонников, это просто замечательно. Но будут ли эти подписчики на самом деле покупать музыку? Это очень важный момент в том, о чём мы говорим. Получение признания — это одно — если многие люди узнают о том, что вы делаете, это очень здорово. Но если это происходит вскользь, и они не поддерживают то, что вы делаете, они не следят за состоянием ваших групп, а это сейчас обычное дело, то большого смысла во всём этом нет. Многие из молодых ребят так воспитаны. Я не говорю, что это как-то плохо или что-то неправильно, это лишь реальность сегодняшнего дня. Сегодня можно послушать 30 групп — я могу зайти на Spotify или ещё куда-нибудь, и найти сегодня 30 новых групп, которые я никогда не слышал в своей жизни, или 30 записей, которые я вообще никогда не слышал. Но если я их послушаю, пойду ли я покупать 30 компакт-дисков? Скорее всего нет. Таким образом ты добиваешься узнавания, но в конечном итоге, если слушатели не примут группу и не пойдут на твой концерт, не купят твой мерч и не купят твою пластинку, то...



Сейчас любой может создавать музыку и выкладывать её на YouTube. Это не значит, что ты подписавший контракт артист; контракт не гарантирован. Но значит ли, что всё плохо? Тоже нет.



Мы живём в другое время. Я говорю вам — вы бы хотели расти в то время, когда рос я. Когда я рос, все поддерживали сцену. Мы все ходили на концерты. Мы не зависали в телефоне, потому что у нас не было телефонов. Нашим главным источником развлечений была музыка. Так что мы поддерживали группы.



Сейчас всё изменилось. Музыка сейчас вторична. Это почти фоновая музыка для видеоигр. Это не то же самое, что было раньше. И это нормально. Так что вы пытаетесь адаптироваться и справиться с ситуацией. На самом деле ты стараешься сделать всё, что в твоих силах, и пытаешься сохранять позитивный настрой и держать руку на пульсе.



У нас есть возможность и доступность сочинять новую музыку, записывать её и выпускать. Так что для нас это здорово, это огромное преимущество. Но у нас нет никаких предрассудков о том, что через два месяца мы будем выступать на стадионах. Этого не произойдёт. И мы занимаемся творчеством не из-за этого. Мы занимаемся этим, потому что просто любим музыку».







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