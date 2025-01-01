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Withering Scorn

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|||| 5 янв 2025

WITHERING SCORN работают над альбомом



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Барабанщик WITHERING SCORN Shawn Drover опубликовал небольшое сообщение относительно работы над новым материалом:

«Сейчас я работаю над восьмой песней, эпической. У нас еще нет названия для нее, поэтому у нас есть вымышленные имена для этих песен. Эта песня — эпическая, потому что она длинная. Я работаю над лирикой. Я только сегодня начал. Это оказалось нелегко, но мне нравится этот вызов. Так что я в восторге от процесса. Полагаю, что сейчас Joe заканчивает работу над этой песней на басу. Glen закончил с гитарами. Я закончил с барабанами. И как только и Joe закончит, и я закончу с текстом, мы отправим ее Henning.

Повторюсь, мы очень взволнованы. Эти песни просто потрясающе звучат. Мы очень гордимся ими. Так что мы не можем дождаться, когда вы, ребята, услышите их, услышите эту пластинку в конце этого года».




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