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WITHERING SCORN работают над новым материалом



Shawn Drover опубликовали следующее видео:



«На данный момент мы находимся вот на какой стадии. Я закончил три песни с барабанами, и сегодня мы начали работать над четвертой песней; мы с Glen'ом начали работать над вступлением к четвертой песне, где присутствует интро и все такое. И вот мы с ним справились. И это то, на чем мы остановились в плане музыки. Мы только начали четвертую песню. В планах у Glen'а еще пара песен для гитары, а у Joe — для баса. Мы еще даже не приступали к написанию текстов и вокалу. Как только мы продвинемся достаточно далеко вперед, тогда и начнем этим заниматься. Как только я услышу гитары, я начну подбирать тексты. Мне нужно послушать готовый продукт, состоящий из ударных и гитар, а то и баса, чтобы вдохновиться на написание текстов. Вот так я работаю над музыкой.



Все звучит просто замечательно. То, что мы записали сейчас, мне очень нравится. Звучит очень солидно. Если вам нравится первая пластинка, то вам точно понравится и эта. Здесь нет особых отклонений. Это настоящий металл, как и первая пластинка — даже больше, я бы сказал. Но, да, я очень доволен тем, как все складывается».

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