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SHAWN DROVER о промоушене в социальных сетях



SHAWN DROVER в недавнем интервью ответил на вопрос, получает ли он удовольствие от работы в социальных сетях по промоушену нового альбома WITHERING SCORN:



«Честно говоря, нет. Я к тому, что это неизбежное зло. Вы должны продвигать свой альбом. Но все возвращается к пандемии. С учетом этой пандемии сейчас так много групп не могут гастролировать - они отменяют туры из-за стоимости бензина в Европе, стоимости водителей и автобусов, отсутствия водителей и автобусов, потому что все и их бабушки сейчас в туре. В конце концов, нужно искать способы продвижения своего продукта. И сейчас, с появлением социальных сетей, все этим занимаются. Но это почти проблема, потому что все и их бабушки пишут в Instagram, что они только что были в Starbucks и выпили латте. Вы теряетесь среди всего того, что вы выкладываете, что выкладываю я. Мы можем зайти в Instagram прямо сейчас, и там будет 20 новых сообщений от кого-то. Вы не можете быть в нем 15 часов в сутки и следить за обновлениями".



Это сложно. Я понимаю, что это необходимость, и я принимаю это как могу. С новой группой я почти каждый день на сайте, потому что я верю в музыку, которую мы выпускаем, поэтому я должен ее продвигать. Я не против продвижения. Просто все это настолько ново и отличается от того, чем мы занимались раньше... но приходится приспосабливаться к этому и стараться идти в ногу со временем. Так что мы делаем все, что в наших силах. Что есть, то есть. Звукозаписывающая компания делает свою работу, мы делаем свою. Я бы предпочел, чтобы все было как в 80-е годы, когда музыку крутили по радио, а ты шел и покупал металлические журналы, и ты покупал их, потому что... Я бы определенно предпочел так, но это уже другая реальность. Я стараюсь приспосабливаться как можно лучше, и я понимаю, что происходит. Так что ты просто стараешься извлечь из всего максимум пользы».







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