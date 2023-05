сегодня



TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST



Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON, в рамках которого был исполнен материал CELTIC FROST, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Into the Crypts of Rays"

"Visions of Mortality"

"Dethroned Emperor"

"Morbid Tales"

"Procreation (Of The Wicked)"

"Return to the Eve"

"Nocturnal Fear"

"Circle of the Tyrants"

"Visual Aggression"

"Suicidal Winds"

"The Usurper"

"Jewel Throne"

"Dawn of Megiddo"

"(Beyond The) North Winds"

"Necromantical Screams"







