TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST



Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно ниже. В видео вошли такие песни как "Into The Crypts Of Rays", "Visions Of Mortality", "Dethroned Emperor", "Nocturnal Fear", "Circle Of The Tyrants" и "Dawn Of Megiddo".







