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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
37
BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов...
32
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только
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с
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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
37
BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов...
32
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
все новости группы
Triptykon
Швейцария
Dark Metal
http://www.triptykon.net
Myspace:
http://www.myspace.com/triptykonofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/triptykonofficial
2 ноя 2023
:
TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST
24 окт 2023
:
TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST
9 окт 2023
:
TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST
29 май 2023
:
TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST
18 май 2020
:
Фрагмент нового релиза TRIPTYKON
28 апр 2020
:
Трейлер к новому релизу TRIPTYKON
22 мар 2020
:
Трейлер к новому релизу TRIPTYKON
10 мар 2020
:
Концертный релиз TRIPTYKON выйдет весной
5 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON
11 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON
2 окт 2017
:
Лидер TRIPTYKON: «Я не уважаю лейблы»
9 авг 2017
:
TRIPTYKON начали поиск ударника
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления TRIPTYKON
14 мар 2016
:
Винил TRIPTYKON выйдет в апреле
25 май 2015
:
Видео с выступления TRIPTYKON
17 ноя 2014
:
Новое видео TRIPTYKON
4 окт 2014
:
TRIPTYKON исполняют CELTIC FROST
6 авг 2014
:
Новое видео TRIPTYKON
19 мар 2014
:
Детали бокс-сета TRIPTYKON
15 мар 2014
:
Две новые песни TRIPTYKON
25 фев 2014
:
TRIPTYKON исполнили новую песню
24 фев 2014
:
TRIPTYKON: фото 2014
15 фев 2014
:
Семплы новых песен TRIPTYKON
7 фев 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома TRIPTYKON
23 окт 2013
:
Новый альбом TRIPTYKON выйдет в апреле
28 июл 2013
:
TOM GABRIEL FISCHER о новом альбоме TRIPTYKON
8 июн 2013
:
TRIPTYKON работает над новым материалом
15 сен 2012
:
TRIPTYKON исполнили классику HELLHAMMER
26 янв 2011
:
Фронтмен TRIPTYKON продаёт деревянные дилдо
1 дек 2010
:
Прошлое, настоящее и будущее TRIPTYKON
19 окт 2010
:
Новое видео TRIPTYKON
26 авг 2010
:
Фронтмен TRIPTYKON восхваляет ANGEL WITCH
11 авг 2010
:
Новый ЕР TRIPTYKON
9 мар 2010
:
Аудиосемплы дебютного альбома TRIPTYKON
18 фев 2010
:
Превью нового альбома TRIPTYKON
3 фев 2010
:
Обложка нового альбома TRIPTYKON
22 дек 2009
:
TRIPTYKON заключили контракт с Century Media
11 дек 2009
:
Опубликованы две новые песни TRIPTYKON
17 ноя 2009
:
TRIPTYKON завершили сведение дебютного альбома
6 ноя 2009
:
TRIPTYKON сводят дебютный альбом
7 авг 2009
:
TOM GABRIEL WARRIOR и его группа TRIPTYKON начнут запись альбома в этом месяце
26 мар 2009
:
Фронтмен TRIPTYKON о новых песнях
2 ноя 2023
TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST
Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно ниже.
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет