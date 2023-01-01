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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 32
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
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Triptykon

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2 ноя 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

24 окт 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

9 окт 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

29 май 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TRIPTYKON

28 апр 2020 : 		 Трейлер к новому релизу TRIPTYKON

22 мар 2020 : 		 Трейлер к новому релизу TRIPTYKON

10 мар 2020 : 		 Концертный релиз TRIPTYKON выйдет весной

5 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON

2 окт 2017 : 		 Лидер TRIPTYKON: «Я не уважаю лейблы»

9 авг 2017 : 		 TRIPTYKON начали поиск ударника

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TRIPTYKON

14 мар 2016 : 		 Винил TRIPTYKON выйдет в апреле

25 май 2015 : 		 Видео с выступления TRIPTYKON

17 ноя 2014 : 		 Новое видео TRIPTYKON

4 окт 2014 : 		 TRIPTYKON исполняют CELTIC FROST

6 авг 2014 : 		 Новое видео TRIPTYKON

19 мар 2014 : 		 Детали бокс-сета TRIPTYKON

15 мар 2014 : 		 Две новые песни TRIPTYKON

25 фев 2014 : 		 TRIPTYKON исполнили новую песню

24 фев 2014 : 		 TRIPTYKON: фото 2014

15 фев 2014 : 		 Семплы новых песен TRIPTYKON

7 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRIPTYKON

23 окт 2013 : 		 Новый альбом TRIPTYKON выйдет в апреле

28 июл 2013 : 		 TOM GABRIEL FISCHER о новом альбоме TRIPTYKON
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|||| 2 ноя 2023

TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST



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Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно ниже.

Watch TRIPTYKON Perform CELTIC FROST Classic




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